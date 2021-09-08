ТАСС/ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала тенденцию к снижению цен на социально значимые продукты и стройматериалы на фоне проведения мониторинга цен на данных рынках, говорится в сообщении ведомства.
«В связи с большим количеством поступающих заявлений о росте стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении
Официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин не располагает информацией о том, что инаугурация нового правительства Афганистана состоится 11 сентября.
Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова 22 миллиона долларов, а с Альфа-банка – более 100 миллионов долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.