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ФАС отмечает снижение цен на социально значимые продукты и стройматериалы после проверок

ТАСС/ Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала тенденцию к снижению цен на социально значимые продукты и стройматериалы на фоне проведения мониторинга цен на данных рынках, говорится в сообщении ведомства.
ТАСС
Результаты мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках, уточнили в службе.
RT на русском
Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе.
Строительная Газета
-> При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры.
Finam.Ru

С чего всё началось

«В связи с большим количеством поступающих заявлений о росте стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении
 ФАС.

Подробнее о событии

ФАС отмечает снижение цен на социально значимые продукты и стройматериалы после проверок
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ФАС проверит рынки основных и вспомогательных стройматериалов
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