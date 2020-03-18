Энергетика
URA.RuФАС отреагировала на критику Путина о росте цен на бензин
За год — с марта 2019 по март 2020 года — рост цен на топливо, по данным ФАС, не превысил 10%. Как ранее писало URA.RU, президент России Владимир Путин считает неприемлемым рост цен на бензин, учитывая недавнее падение цен на нефть.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.РИА Новости18 марта в 15:18
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