Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.

с чего всё началось

За год — с марта 2019 по март 2020 года — рост цен на топливо, по данным ФАС, не превысил 10%. Как ранее писало URA.RU, президент России Владимир Путин считает неприемлемым рост цен на бензин, учитывая недавнее падение цен на нефть.

ФАС отреагировала на критику Путина о росте цен на бензин

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