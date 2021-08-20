"Действие абзаца первого настоящего подпункта (запрещает массовые мероприятия) не распространяется на проведение международного фестиваля Koktebel Jazz Party (формат телевизионной съёмки) в период с 20 по 22 августа 2021 года в пгт Коктебель, с привлечением общего количества зрителей не более 300 человек", - говорится в тексте указа.
Харитонов уверенно выглядел в стойке в первом раунде, но во второй пятиминутке пропустил несколько тяжелых ударов, отдал сопернику выгодную позицию в партере и сдался после удушающего приема на последней секунде пятой минуты.
Грин не раз эпатировала публику, продвигая всевозможные конспирологические теории, ставя под сомнение опасность коронавируса и выступая против санитарных мер, за что ее неоднократно блокировал Twitter.