Аксёнов разрешил телесъемку фестиваля Koktebel Jazz Party с ограниченным числом зрителей

"Действие абзаца первого настоящего подпункта (запрещает массовые мероприятия) не распространяется на проведение международного фестиваля Koktebel Jazz Party (формат телевизионной съёмки) в период с 20 по 22 августа 2021 года в пгт Коктебель, с привлечением общего количества зрителей не более 300 человек", - говорится в тексте указа.