Пенсию Ангелы Меркель сравнили с обычными немцами: огромная разница

На днях Союз налогоплательщиков ФРГ обнародовал размер ежемесячной пенсии, которую Ангела Меркель будет получать после ухода с поста федерального канцлера Германии – около 15 тысяч евро.