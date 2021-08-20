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ФАС отрегулирует магазинам цены на базовые продукты питания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и крупнейшие торговые сети близки к завершению спора относительно наценок в рознице.
Коммерсантъ
Крупнейшие торговые сети будут предоставлять ФАС информацию о закупочных и полочных ценах на ряд продуктов для анализа наценок.
Коммерсантъ
Как уточняла служба, причиной стали поступающие обращения с информацией о росте цен, а цель проверок — недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продуктов.
Коммерсантъ
Владимир Путин в июле призвал ФАС, Минпромторг и руководителей регионов активнее следить за ситуацией с ценами на продукты.
Forbes

С чего всё началось

ФАС отрегулирует магазинам цены на базовые продукты питания
ФАС отрегулирует магазинам цены на базовые продукты питания Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и крупнейшие торговые сети близки к завершению спора относительно наценок в рознице.
Коммерсантъ18:30

Подробнее о событии

«Ъ»: ФАС предложила торговым сетям установить справедливые наценки на базовые продукты
Lenta.ru05:11
«Коммерсант»: крупнейшие торговые сети предоставят ФАС данные о закупочных ценах на ряд продуктов
ПРАЙМ07:17
Антимонопольная служба установит диапазон наценок для базовых продуктов
ФАН05:31
Ретейл раскроет ФАС данные о стоимости социально значимых продуктов для анализа наценки
Forbes08:38
ФАС отрегулирует цены на базовые продукты питания
НТВ04:41
«Коммерсантъ»: ФАС намерена отрегулировать цены в магазинах на базовые продукты питания
Эхо Москвы04:10
ФАС отрегулирует магазинам цены на базовые продукты питания
Коммерсантъ18:30

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