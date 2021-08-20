КоммерсантъФАС отрегулирует магазинам цены на базовые продукты питанияФедеральная антимонопольная служба (ФАС) и крупнейшие торговые сети близки к завершению спора относительно наценок в рознице.КоммерсантъКрупнейшие торговые сети будут предоставлять ФАС информацию о закупочных и полочных ценах на ряд продуктов для анализа наценок.КоммерсантъКак уточняла служба, причиной стали поступающие обращения с информацией о росте цен, а цель проверок — недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продуктов.КоммерсантъВладимир Путин в июле призвал ФАС, Минпромторг и руководителей регионов активнее следить за ситуацией с ценами на продукты.ForbesСобеседникСобеседникПетербургский дневникЦентральная Служба НовостейVolga-DayГазета.RuМИР 24Нижегородская ПравдаЗакC.РуЭкономика сегодняНародные новостиФАНThe DairyNewsНТВС чего всё началосьФАС отрегулирует магазинам цены на базовые продукты питанияФАС отрегулирует магазинам цены на базовые продукты питания Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и крупнейшие торговые сети близки к завершению спора относительно наценок в рознице.Коммерсантъ18:30Подробнее о событииРетейл раскроет ФАС данные о стоимости социально значимых продуктов для анализа наценкиForbes08:38«Коммерсант»: крупнейшие торговые сети предоставят ФАС данные о закупочных ценах на ряд продуктовПРАЙМ07:17ФАС отрегулирует цены на базовые продукты питанияНТВ04:41«Ъ»: ФАС предложила торговым сетям установить справедливые наценки на базовые продуктыLenta.ru05:11Антимонопольная служба установит диапазон наценок для базовых продуктовФАН05:31«Коммерсантъ»: ФАС намерена отрегулировать цены в магазинах на базовые продукты питанияЭхо Москвы04:10ФАС отрегулирует магазинам цены на базовые продукты питанияКоммерсантъ18:30Показать ещёОценить122Поделиться