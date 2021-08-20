Будьте в Плюсе

ФАС отрегулирует магазинам цены на базовые продукты питания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и крупнейшие торговые сети близки к завершению спора относительно наценок в рознице.
Коммерсантъ
Крупнейшие торговые сети будут предоставлять ФАС информацию о закупочных и полочных ценах на ряд продуктов для анализа наценок.
Коммерсантъ
Как уточняла служба, причиной стали поступающие обращения с информацией о росте цен, а цель проверок — недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продуктов.
Коммерсантъ
На прошлой неделе ФАС провела ряд проверок в крупнейших продуктовых торговых сетях.
Эхо Москвы

С чего всё началось

ФАС отрегулирует магазинам цены на базовые продукты питания
ФАС отрегулирует магазинам цены на базовые продукты питания Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и крупнейшие торговые сети близки к завершению спора относительно наценок в рознице.
Коммерсантъ18:30

Подробнее о событии

Антимонопольная служба установит диапазон наценок для базовых продуктов
ФАН05:31
ФАС отрегулирует магазинам цены на базовые продукты питания
Коммерсантъ18:30
«Ъ»: ФАС отрегулирует диапазон наценок для базовых продуктов питания
Газета.Ru05:52
ФАС отрегулирует цены на базовые продукты питания
НТВ04:41
СМИ: ФАС отрегулирует цены на базовые продукты в магазинах
Говорит Москва03:16
«Коммерсантъ»: ФАС намерена отрегулировать цены в магазинах на базовые продукты питания
Эхо Москвы04:10
«Ъ»: ФАС предложила торговым сетям установить справедливые наценки на базовые продукты
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