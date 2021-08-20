«В связи с появившейся в японских СМИ информацией об обратившемся к местным властям российском гражданине, который якобы попросил политического убежища, сообщаем, что посольство России в Японии и генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами на предмет выяснения соответствующих обстоятельств», — написали на странице посольства в Facebook.
В Китае составили список десяти самых ужасных блюд мира, среди которых сыр с живыми личинками, приготовленные летучие мыши, дуриан, мясо акулы с ярко выраженным запахом аммиака и другие изыски, сообщил в пятницу, 20 августа, Life.