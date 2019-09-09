Экономика
РБКФАС отвергла идею Дерипаски забрать часть полномочий у Центробанка
Федеральная антимонопольная служба не намерена забирать часть полномочий Банка России, сообщает «РИА Новости». Так глава ФАС прокомментировал идею бизнесмена Олега Дерипаски, высказанную в ходе Восточного экономического форума.
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Артемьев прокомментировал идею Дерипаски по передаче ФАС части полномочий ЦБ
Rambler News Service09:01
ФАС не поддержала предложение передачи ведомству части полномочий Центробанка РФ
Агентство Москва07:59
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 12:51, Вашингтон
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Коммерсантъ 07:32
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Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Происшествия
17 человек задержаны на режимном объекте «Роскосмоса»
Охрана Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) 7 сентября задержала троих человек при попытке проникнуть на территорию закрытого объекта, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
Ruposters.ru вчера в 08:24
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Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Футбол
Болельщики «Уфы» выбрали лучшего игрока в августе
Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани признан лучшим игроком команды по итогам августа, сообщает официальный сайт клуба.
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США приостановили переговоры с талибами в Афганистане
Ранее президент Трамп отменил запланированную на 8 сентября встречу с талибами и главой Афганистана Ашрафом Гани из-за нового теракта в Кабуле.
РЕН ТВ вчера в 11:00
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Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»
Американское понимание "нормальности" государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна" – чтобы снискать уважение Запада.
Газета.Ru 11:12
Игры
Журналисты сравнили World of Warcraft Classic с современной версией
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Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Политика
Бату Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии
Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики, набрав 89,12% голосов после обработки 60% протоколов, сообщил председатель Избирательной комиссии Калмыкии Александр Дикалов.
РИА Калмыкия вчера в 18:39
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Шоу-бизнес
У Ким Кардашьян нашли волчанку и ревматоидный артрит
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Sport24.ru 11:10
Политика
Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
ЦИК Абхазии утвердил окончательные результаты второго тура выборов президента республики.
РИА Новости 12:00
Экономика
В России увеличат детские пособия
Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Экономика
Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Шоу-бизнес
41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем
Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .
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Гаджеты
10 сентября Apple покажет новый iPhone
10 сентября состоится презентация новых продуктов Apple.
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Ребенок скончался при падении дерева в детском саду в Краснодаре
Воспитательница и двое детей получили травмы в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре, позднее один ребенок скончался.
Известия 05:44
Шоу-бизнес
Пышка из «Дома-2» Саша Черно объявила о разводе с Оганесяном
Пышка из "Дома-2" Саша Черно объявила о разводе с Оганесяном Звезды телестройки решили расстаться.
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Политика
Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II
Принятый британским парламентом закон об отсрочке Brexit вступил в силу после того, как его одобрила королева Елизавета II.
Газета.Ru 10:51
Политика
США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом
США забрали «главного шпиона» из России в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, который на тот момент занимал должность посла России в США.
Lenta.ru 09:50
Политика
Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае
«Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».
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