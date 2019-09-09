Экономика
РБКФАС отвергла идею Дерипаски забрать часть полномочий у Центробанка
Федеральная антимонопольная служба не намерена забирать часть полномочий Банка России, сообщает «РИА Новости». Так глава ФАС прокомментировал идею бизнесмена Олега Дерипаски, высказанную в ходе Восточного экономического форума.
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Артемьев прокомментировал идею Дерипаски по передаче ФАС части полномочий ЦБ
Rambler News Service09:01
ФАС не поддержала предложение передачи ведомству части полномочий Центробанка РФ
Агентство Москва07:59
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 15:16, Вашингтон
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Политика
Южная Осетия закрыла границу с Грузией
О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Политика
МИД анонсировал визит Лаврова в Ирак
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ирак запланирован на октябрь текущего года, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.
РИА Новости 13:03
Происшествия
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД по региону.
ТАСС 12:03
Политика
Палата представителей начала расследование связей Трампа с Украиной
Демократы в конгрессе США объявили о начале широкомасштабного расследования сообщений о попытках президента США Дональда Трампа, его адвоката Рудольфа Джулиани и других лиц из окружения американского лидера оказать давление на правительство Украины, чтобы Киев помог ему в президентской кампании в 2020 году.
РБК 13:48
Политика
Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Владимир Путин провел встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, на которой председатель правления госкорпорации рассказал об условиях продажи газа Украине со скидкой в 25 процентов.
РИА Новости 12:05
Происшествия
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах
Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
На выборах губернатора Липецкой области побеждает Игорь Артамонов, набравший 67,29% голосов после обработки 100% протоколов.
Известия вчера в 23:18
Авто
Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс
«G V12 900» является одним из самых роскошных внедорожников, которые когда-либо видел автомобильный мир, в комплекте с 6,3-литровым V12 с турбонаддувом, выдающим 888 л.с. В то время как массивный двигатель выдает огромный пиковый крутящий момент в 1500 Нм, соответствующий мощному Bugatti Veyron Super Sport, он фактически ограничен «всего» 1200 Нм.
SpeedMe 07:00
Политика
Памфилова пожаловалась в СПЧ на Associated Press
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на агентство Associated Press в профильную коллегию Совета при правам человека при президенте.
Интерфакс 12:58
Общество
Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин национальной трагедией
Известия вчера в 05:14
Теннис
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open
ToDay News Ufa вчера в 21:08
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Происшествия
Из-за шторма в Крыму утонули шесть человек
Из-за сильного шторма в Черном море в районе Южного берега Крыма в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Культура
Михалков отказал комиксам в наличии жизни
Режиссер Никита Михалков рассказал о своем отношении к комиксам в ответ на просьбу прокомментировать победу фильма «Джокер» на 76-м Венецианском кинофестивале.
Lenta.ru 14:10
Хоккей
ЦСКА победил «Северсталь» в матче КХЛ
Московский ЦСКА нанес поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:55
Авто
Житель Краснодара поставил на свою Lada Priora колеса от кареты
Говорит Москва 11:58
Политика
В Улан-Удэ начался стихийный митинг против результатов выборов
Общественное телевидение России 14:49
Авто
Показали первые рендеры пикапа Tesla
Компания Tesla в ближайшее время выпустит собственный электрический пикап, фотографии которого уже опубликованы в Сети.
Rusargument 11:52
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снова станет мамой
Напомним, в конце августа 18-летний Мэддокс Джоли-Питт покинул США, чтобы начать обучение в одном из престижных университетов Сеула.
Комсомольская правда 14:40
Политика
ЕС отказался признавать результаты выборов в Крыму
Ранее МИД Украины выразил протест в связи с проведением в Крыму выборов, подчеркивая, что «результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными» и не будут признаны международным сообществом.
Rambler News Service 07:44
Политика
Делегация из США приехала в Крым
В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Армия и оружие
Медики оценили состояние здоровья освобожденных украинских моряков как удовлетворительное
Состояние здоровья украинских военных моряков, которые на днях прибыли из Москвы в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, удовлетворительное.
Росбалт 10:22
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
Генпрокурор Украины пообещал резонансные аресты топ-чиновников
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пообещал, что в стране в скором времени начнутся резонансные аресты топ-чиновников.
Газета.Ru 13:42
Футбол
«Интер» рассчитывает бесплатно подписать Гетце
Миланский клуб рассчитывает бесплатно заполучить футболиста следующим летом, когда у него истечет контракт с немецким клубом.
Soccer.ru 13:14
Здоровье
Кардиолог рассказала, кому нужно провериться на атеросклероз
Кардиолог Анна Солощенко утверждает, что определенной категории людей нужно обязательно проходить обследование, которое поможет определить, насколько высок у них риск развития атеросклероза.
Медпульс 02:48
Политика
Мосгоризбирком подсчитал 100% голосов на выборах в Мосгордуму
Мосгоризбирком обработал 100% протоколов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».
Ведомости 04:13