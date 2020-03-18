Энергетика
РБКФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок ни для роста оптовых цен на бензин, ни для повышения цен в рознице, заявил РБК представитель ведомства после критики президента Владимира Путина.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.РИА Новостивчера в 15:18
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