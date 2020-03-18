Энергетика

РБКРБКФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок ни для роста оптовых цен на бензин, ни для повышения цен в рознице, заявил РБК представитель ведомства после критики президента Владимира Путина.
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с чего всё началось

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Накануне президент Владимир Путин удивился увеличению стоимости на бензин за год на десять процентов.
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РЕН ТВвчера в 22:50

ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин и дизель как в опте, так и в рознице

ТАССвчера в 12:52
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Комментарии

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