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РБК
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин. В связи с появлением публикаций о скачке цен ведомство намерено провести такую проверку по собственной инициативе.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБКвчера в 10:07
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Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъвчера в 14:23
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ruвчера в 03:04
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБКвчера в 10:07
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАССвчера в 09:32
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известиявчера в 09:40
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфаксвчера в 10:08
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

РИА Новостивчера в 10:25

Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%

По оценке советника аппарата комитета Госдумы по энергетике Александра Фадеева, в результате ослабления требований к энергоэффективности расходы жильцов на отопление в новых домах могут вырасти на 20-30% - по счетчикам тепла или за счет увеличения общих нормативов.
Расходы на отопление в новостройках могут вырасти на 30%
РИА Новости02:55
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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

"Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры", - отметил телеведущий.
Газета.Ru04:09
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Белорусские военные начали выбрасывать свою форму и знаки отличия

Силовики напоминают, что давали "присягу своему народу" В Белоруссии бывшие военные начали выбрасывать форму и знаки отличия из-за насилия со стороны спецназовцев во время протестов, сообщает Telegram-канал Mash.
АМИТЕЛ22:44
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Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала по итогам 2019 года доход в 10 миллионов рублей, что более чем вдвое выше дохода отца, следует из опубликованной на сайте правительства региона декларации.
РИА Новости04:33
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