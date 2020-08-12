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РБК
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин. В связи с появлением публикаций о скачке цен ведомство намерено провести такую проверку по собственной инициативе.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБК10:07
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Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъ14:23
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известия09:40
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБК10:07
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАСС09:32
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

РИА Новости10:25
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфакс10:08
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ru03:04

Левников рассудит «Локомотив» и «Краснодар» в матче второго тура ЧР

Кирилл Левников назначен главным арбитром матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Локомотивом" и "Краснодаром", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости14:04

Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Service08:16
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтинг07:13
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Порошенко призвал Лукашенко провести новые выборы президента

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко для стабилизации ситуации в республике провести досрочные выборы главы государства с привлечением ОБСЕ и Совета Европы.
Daily Storm14:06
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Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус

Роспотребнадзор не обнаружил следы коронавируса в питьевой воде в Москве, все исследованные по микробиологическим показателям пробы питьевой воды соответствовали нормативам, сообщает столичное управление ведомства.
РИА Новости13:41
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Недельная дефляция вернулась в РФ впервые с сентября 2019 года

Снижение потребительских цен в РФ за неделю с 3 по 10 августа составило 0,1% после нулевых значений три недели подряд, роста по 0,1% двумя неделями ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат.
Интерфакс13:18
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