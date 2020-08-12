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РБК
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин. В связи с появлением публикаций о скачке цен ведомство намерено провести такую проверку по собственной инициативе.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБК10:07
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Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъ14:23
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ru03:04
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБК10:07
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАСС09:32
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известия09:40
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфакс10:08
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

РИА Новости10:25

Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов
РИА Новости10:39
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В Минске провели акцию 250 женщин в белом

В Минске около 250 женщин в белой одежде вышли с цветами на акцию протеста против фальсификации результатов выборов и против применения силы к тем, кто выразил несогласие с объявленными итогами голосования.
Интерфакс07:08
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Еврокомиссия заявила, что США не должны лезть в энергополитику ЕС

Комментируя инициативу американских сенаторов ввести санкции против германской компании за участие в проекте "Северный поток — 2", Кадри Симсон, пресс-секретарь комиссара ЕС по энергетике, заявила: "Экстратерриториальное применение санкций противоречит международному праву".
REGNUM15:08
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Минздрав Украины отреагировал на регистрацию в России вакцины от COVID

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что российская вакцина от коронавируса, которая была зарегистрирована 11 августа и стала первой в мире, еще не прошла третью фазу клинических испытаний.
Известия09:00
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