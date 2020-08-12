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РБК
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин. В связи с появлением публикаций о скачке цен ведомство намерено провести такую проверку по собственной инициативе.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБК10:07
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Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъ14:23
Газета.Ru

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Газета.Ru03:04
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ТАСС

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ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

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Интерфакс10:08
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