Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.