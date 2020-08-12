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РБК
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин. В связи с появлением публикаций о скачке цен ведомство намерено провести такую проверку по собственной инициативе.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБКвчера в 10:07
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Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъвчера в 14:23
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ruвчера в 03:04
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБКвчера в 10:07
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАССвчера в 09:32
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известиявчера в 09:40
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфаксвчера в 10:08
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

РИА Новостивчера в 10:25

В Татарии планируют переходить на третий этап снятия ограничений

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В Татарии планируют переходить на третий этап снятия ограничений
REGNUM04:35
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СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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