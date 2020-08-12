ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин. В связи с появлением публикаций о скачке цен ведомство намерено провести такую проверку по собственной инициативе.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
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