Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин. В связи с появлением публикаций о скачке цен ведомство намерено провести такую проверку по собственной инициативе.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБКвчера в 10:07
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъвчера в 14:23
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

РИА Новостивчера в 10:25
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфаксвчера в 10:08
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАССвчера в 09:32
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известиявчера в 09:40
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБКвчера в 10:07
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ruвчера в 03:04

В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Эксперты делают вывод, что Соединенными Штатами необходимо прекратить поддерживать вступления Украины в НАТО, поскольку устойчивая ложная надежда на членство препятствует Киеву рассматривать более прагматичные и необходимые задачи.
В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО
Известия23:47
24

12 августа в России отмечается 108-я годовщина со дня образования ВВС

30 июля (12 августа по новому стилю) 1912 года был издан только приказ по Военному ведомству России, подписанный военным министром генералом от кавалерии Владимиром Сухомлиновым, в котором говорится о передаче воздухоплавания и авиации в ведение особой воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.
Газета.Ruвчера в 11:04
5

Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.
Коммерсантъ23:55
195

Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
539

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
1,2K