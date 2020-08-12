ФАС проверит сообщения о росте цен на авиакеросин
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сообщения СМИ о росте цен на авиакеросин и установит причины этого, если информация подтвердится. В сообщении на сайте ведомства указано, что ситуация с ценами может быть связана с нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже.В источнике
С чего всё началось
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Авиаэксперт рассказал, скажется ли рост цен на керосин на стоимости авиабилетов
Комсомольская правда11:40