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РБК
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин. В связи с появлением публикаций о скачке цен ведомство намерено провести такую проверку по собственной инициативе.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБК10:07
Подробнее о событии
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

РИА Новости10:25
Комсомольская правда

Авиаэксперт рассказал, скажется ли рост цен на керосин на стоимости авиабилетов

Комсомольская правда11:40
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ru03:04
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАСС09:32
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известия09:40
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфакс10:08
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБК10:07

В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
РБК06:56
12

Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36
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Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
РИА Новости11:30

В России предлагается изменить систему начисления зарплат бюджетникам

На совещании о реформировании системы оплаты труда бюджетников секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил изменить систему начисления зарплаты бюджетникам, а именно врачам, учителям, работникам сферы культуры, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru00:20
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