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РБК
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин. В связи с появлением публикаций о скачке цен ведомство намерено провести такую проверку по собственной инициативе.В источнике
С чего всё началось
Так, согласно тендерам, стоимость авиакеросина в различных аэропортах увеличилась от 18% до 62% в сравнении с июлем–августом, говорится в сообщении
 ассоциации.
РЕН ТВ22:07
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РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБК10:07
Коммерсантъ

ФАС проверит сообщения о росте цен на авиакеросин

Коммерсантъ09:48
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ru03:04
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известия09:40
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфакс10:08
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАСС09:32
Комсомольская правда

Эксперты спрогнозировали, как рост цен на авиакеросин отразится на цене билетов

Комсомольская правда01:01

На российском сегменте МКС испытывают широкополосный интернет

Испытания уже подтвердили основные характеристики ШСС, в том числе и возможность передачи информации с российского сегмента Международной космической станции со скоростью 180 Мбит / с. Отправка данных будет производиться через спутники многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч".
Военное обозрение08:07
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В ВОЗ оценили возможности России по созданию вакцины для всего мира

Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от COVID-19 использоваться по всему миру, но уверена, что у РФ есть технические возможности создать высококачественный препарат, заявила на брифинге в среду директор по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже.
РИА Новости09:14

Между Петербургом и Самарой запустят скоростной поезд «Стриж»

С 21 августа между Петербургом и городами Поволжья начнет ходить новый поезд "Стриж", состав сможет развивать скорость до 200 километров в час, конечной точкой станет Самара, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Российская газета10:38
26

Медведев отметил стремление США использовать интернет как свою вотчину

Действия США в отношении ряда социальных сетей показывают стремление Вашингтона использовать интернет как свою вотчину, исключительно в собственных национальных интересах вопреки международным правилам, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
RT на русском08:29
26

ВФЛА выплатила штраф World Athletics

ВФЛА оказалась под угрозой ещё более серьёзных санкций со стороны World Athletics, вплоть до полного исключения, в случае невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство федерации.
RT на русском10:43