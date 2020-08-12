ВФЛА выплатила штраф World Athletics

ВФЛА оказалась под угрозой ещё более серьёзных санкций со стороны World Athletics, вплоть до полного исключения, в случае невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанного с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство федерации.