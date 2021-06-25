С 1 июля в России снова повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), в среднем рост составит 3,3%, сообщили газете «Известия» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ведомство пообещало не допустить необоснованного роста тарифов в регионах.

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С чего всё началось Всё идет по планке: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в пределах 3,3% По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Фактический же рост с 1 июля по стране составит меньше — 3,3%, сообщили «Известиям» в ФАС. Известия 24 июня в 17:01