Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ФАС ожидает роста цен на коммунальные услуги в пределах 3,3%

С 1 июля в России снова повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), в среднем рост составит 3,3%, сообщили газете «Известия» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ведомство пообещало не допустить необоснованного роста тарифов в регионах.В источнике

С чего всё началось

Всё идет по планке: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в пределах 3,3%

По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Фактический же рост с 1 июля по стране составит меньше — 3,3%, сообщили «Известиям» в ФАС.
Известия24 июня в 17:01

Подробнее о событии

Подорожание услуг ЖКХ связали с бонусами топ-менеджерам

Московский Комсомолецвчера в 06:31

Рост тарифов на ЖКУ с 1 июля будет в пределах 3,3%

Известия24 июня в 22:48

«Мы когда-нибудь дождёмся таких времён, когда цены начнут падать?!»

REGNUMвчера в 01:10

ФАС проконтролирует рост тарифов на коммунальные услуги

РБК25 июня в 04:45

Насколько с 1 июля подорожают коммунальные услуги?

Аргументы и Факты25 июня в 05:33

В ФАС заявили о росте тарифов на ЖКУ в России на 3,3% с 1 июля

РИА Новости24 июня в 22:25

Тарифы на ЖКУ вырастут, пенсия перестанет приходить на Visa и MasterCard: какие изменения ждут россиян с 1 июля

VSE42.RUвчера в 04:24
Интересное

Сборная Италии одержала 12-ю победу подряд и обновила национальный рекорд

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1. Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», сборная Италии одержала 12-ю победу подряд, что является обновлением национального рекорда.
Чемпионат20:56