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ФАС ожидает роста цен на коммунальные услуги в пределах 3,3%

С 1 июля в России снова повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), в среднем рост составит 3,3%, сообщили газете «Известия» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ведомство пообещало не допустить необоснованного роста тарифов в регионах.В источнике

С чего всё началось

Всё идет по планке: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в пределах 3,3%

По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Фактический же рост с 1 июля по стране составит меньше — 3,3%, сообщили «Известиям» в ФАС.
Известиявчера в 17:01

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В ФАС заявили о росте тарифов на ЖКУ в России на 3,3% с 1 июля

РИА Новостивчера в 22:25

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РБКвчера в 04:45

Тарифы на ЖКУ вырастут с 1 июля

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ФАС ожидает роста цен на коммунальные услуги в пределах 3,3%

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В России вырастут тарифы на коммунальные услуги

Lenta.ruвчера в 22:15

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