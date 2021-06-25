Роспотребнадзор рекомендовал пускать переболевших COVID-19 на курорты Кубани

Властям Краснодарского края рекомендовали пускать на курорты Кубани не только тех, кто вакцинировался от коронавируса, но и переболевших COVID-19 и тех, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации.