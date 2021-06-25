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ФАС ожидает роста цен на коммунальные услуги в пределах 3,3%

С 1 июля в России снова повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), в среднем рост составит 3,3%, сообщили газете «Известия» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ведомство пообещало не допустить необоснованного роста тарифов в регионах.В источнике

С чего всё началось

Всё идет по планке: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в пределах 3,3%

По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Фактический же рост с 1 июля по стране составит меньше — 3,3%, сообщили «Известиям» в ФАС.
Известия17:01

Подробнее о событии

ФАС ожидает роста цен на коммунальные услуги в пределах 3,3%

Коммерсантъ05:43

С 1 июля 2021 года коммуналка снова станет дороже

Комсомольская правда06:39
Официальный комментарий
ФАС
Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысит 3,3%. Таким образом, в тарифообразовании продолжится реализация принципа "инфляция минус", позволяющая не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции.
ТАСС02:32

В России вырастут тарифы на коммунальные услуги

Lenta.ru22:15

Тарифы на ЖКУ вырастут с 1 июля

Аргументы и Факты01:05

В ФАС заявили о росте тарифов на ЖКУ в России на 3,3% с 1 июля

РИА Новости22:25

ФАС проконтролирует рост тарифов на коммунальные услуги

РБК04:45

Рост тарифов на ЖКУ с 1 июля будет в пределах 3,3%

Известия22:48
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