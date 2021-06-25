ФАС ожидает роста цен на коммунальные услуги в пределах 3,3%
С 1 июля в России снова повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), в среднем рост составит 3,3%, сообщили газете «Известия» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ведомство пообещало не допустить необоснованного роста тарифов в регионах.В источнике
По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Фактический же рост с 1 июля по стране составит меньше — 3,3%, сообщили «Известиям» в ФАС.
Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысит 3,3%. Таким образом, в тарифообразовании продолжится реализация принципа "инфляция минус", позволяющая не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции.
"Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Госдуму Федерального собрания РФ соглашение между РФ и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на территории Республики Судан, подписанное в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года", - говорится в тексте документа.
В ведомстве пояснили, что одним из таких случаев является нарушение положений Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», из которого следует, что отсутствие профилактических прививок может стать основанием для отказа в приеме на работу или отстранения от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.