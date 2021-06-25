Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ФАС ожидает роста цен на коммунальные услуги в пределах 3,3%

С 1 июля в России снова повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), в среднем рост составит 3,3%, сообщили газете «Известия» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ведомство пообещало не допустить необоснованного роста тарифов в регионах.В источнике

С чего всё началось

Всё идет по планке: тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут в пределах 3,3%

По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Фактический же рост с 1 июля по стране составит меньше — 3,3%, сообщили «Известиям» в ФАС.
Известия17:01

Подробнее о событии

ФАС ожидает роста цен на коммунальные услуги в пределах 3,3%

Коммерсантъ05:43

Тарифы на ЖКУ вырастут с 1 июля

Аргументы и Факты01:05
Официальный комментарий
ФАС
Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысит 3,3%. Таким образом, в тарифообразовании продолжится реализация принципа "инфляция минус", позволяющая не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции.
ТАСС02:32

ФАС проконтролирует рост тарифов на коммунальные услуги

РБК04:45

С 1 июля 2021 года коммуналка снова станет дороже

Комсомольская правда06:39

В ФАС заявили о росте тарифов на ЖКУ в России на 3,3% с 1 июля

РИА Новости22:25

В России вырастут тарифы на коммунальные услуги

Lenta.ru22:15

Рост тарифов на ЖКУ с 1 июля будет в пределах 3,3%

Известия22:48
Интересное

Премьер-министр Мишустин подписал документ по ратификации соглашения о базе ВМФ в Судане

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Госдуму Федерального собрания РФ соглашение между РФ и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на территории Республики Судан, подписанное в Хартуме 23 июля 2019 года и в Москве 1 декабря 2020 года", - говорится в тексте документа.
РИА Новости06:18

Роструд разъяснил основания для отстранения от работы непривитых от COVID-19

В ведомстве пояснили, что одним из таких случаев является нарушение положений Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», из которого следует, что отсутствие профилактических прививок может стать основанием для отказа в приеме на работу или отстранения от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
Известия04:54

АвтоВАЗ начал поставлять автомобили без мультируля и мультимедийной системы

АвтоВАЗ поставляет дилерам автомобили Lada в упрощенной комплектации без мультируля, круиз-контроля и мультимедийной системы из-за нехватки электронных комплектующих, выяснила газета «Ведомости».
Motor03:13