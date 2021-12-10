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ФАС планирует повысить тарифы на услуги ЖКХ на 4-4,5% в 2022 году

Эксперты считают, что в 2021 году инфляция превысила ожидаемый уровень почти в два раза, что создало проблемы для многих предприятий сферы ЖКХ.
Газета.Ru
Как сообщали «Известия», необходимость ежегодного роста тарифов обусловлена инфляцией, поэтому повышение цен фиксируется в соответствии с прогнозом среднегодовой инфляции.
Известия
По данным ЦБ, рост цен в 2022 году составит 4-4,5%, на конец 2021-го — 7,4-7,9%. ФАС проконтролирует изменение стоимости на ЖКУ и продолжит проводить мониторинг тарифов, отметили в ведомстве.
Псковская Лента Новостей
Подорожание разных коммунальных услуг может различаться, но в совокупности не может превышать предельные индексы, установленные для субъектов.
Известия

Подробнее о событии

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