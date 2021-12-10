В правительстве России во времена первого президента Бориса Ельцина работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, заявил президент страны Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества, передает пресс-служба Кремля.
Бывший президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес экс-премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и заявил, что не общался с ним с тех пор, как тот поздравил Джо Байдена с избранием на пост лидера Соединенных Штатов.
"Сегодня уже 4 независимых полногеномных штамма от разных пациентов, разных туристов, вернувшихся из других стран, в центре "Вектор" отсеквенировано", - сказал Максютов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.