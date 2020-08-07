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ТАСС
ТАСС

ФАС планирует проверить факты прекращения продаж бензина в ДФО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить факты прекращения продаж бензина на Дальнем Востоке, сообщает ведомство в пятницу вечером. Уточняется, что появилась информация о прекращении продаж бензина марок АИ-98 и АИ-95 некоторыми независимыми АЗС Приморского края.В источнике
Подробнее о событии
PrimaMedia.ru

"Где бензин?": ФАС проверяет информацию о дефиците АИ-95 и АИ-98 в Приморье

PrimaMedia.ruвчера в 02:45
Глас Народа

ФАС России проверит факты прекращения продаж бензина на Дальнем Востоке

Глас Народа7 августа в 11:46
Deita.ru

Куда бензин исчез с приморских АЗС

Deita.ru7 августа в 21:00
ТАСС

ФАС планирует проверить факты прекращения продаж бензина в ДФО

ТАСС7 августа в 13:30
Финансовая газета

ФАС заинтересовалась информацией о прекращении продаж бензина на Дальнем Востоке

Финансовая газета7 августа в 12:21
За рулем

Его звали «Экстра» – из биографии 95-го бензина

За рулемвчера в 02:35

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков.
РБК18:16
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Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавируса в России

Осенью, вероятно, следует ожидать второй волны коронавирусной инфекции в мире, заявил в интервью Антону Красовскому доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет RT.
РИА Новости18:12
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Станция InSight определила основные границы внутренних слоев Марса

InSight уже смог получить ряд важных научных результатов — например, показал, что современный Марс является сейсмически активной планетой, а также определил, что кора планеты неоднородна по структуре.
N+17 августа в 02:25

В Госдуме оценили создание в ЕС механизма санкций против США

Депутат Госдумы Владимир Гутенев в комментарии RT заявил, что создание в Евросоюзе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран, которые среди прочего направлены против проекта "Северный поток — 2", назрело давно.
РИА Новостивчера в 10:54
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Киану Ривз снимется в четвертой и пятой частях «Джона Уика»

Как передает THR, генеральный директор студии Lionsgate Джон Фелтхаймер заявил, что у серии про неубиваемого киллера-мстителя Джона Уика действительно появится не только анонсированная четвертая часть, но и пятая.
Российская газета7 августа в 03:41
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