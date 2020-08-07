ФАС планирует проверить факты прекращения продаж бензина в ДФО
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить факты прекращения продаж бензина на Дальнем Востоке, сообщает ведомство в пятницу вечером. Уточняется, что появилась информация о прекращении продаж бензина марок АИ-98 и АИ-95 некоторыми независимыми АЗС Приморского края.В источнике
Подробнее о событии
"Где бензин?": ФАС проверяет информацию о дефиците АИ-95 и АИ-98 в Приморье
PrimaMedia.ruвчера в 02:45
ФАС заинтересовалась информацией о прекращении продаж бензина на Дальнем Востоке
Финансовая газета7 августа в 12:21