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ТАСС
ТАСС

ФАС планирует проверить факты прекращения продаж бензина в ДФО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить факты прекращения продаж бензина на Дальнем Востоке, сообщает ведомство в пятницу вечером. Уточняется, что появилась информация о прекращении продаж бензина марок АИ-98 и АИ-95 некоторыми независимыми АЗС Приморского края.В источнике
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Deita.ru

Куда бензин исчез с приморских АЗС

Deita.ru7 августа в 21:00
PrimaMedia.ru

"Где бензин?": ФАС проверяет информацию о дефиците АИ-95 и АИ-98 в Приморье

PrimaMedia.ruвчера в 02:45
За рулем

Его звали «Экстра» – из биографии 95-го бензина

За рулемвчера в 02:35
Владивосток-Новости

ФАС России проверяет информацию о дефиците бензина в Приморье

Владивосток-Новости20:34
ТАСС

ФАС планирует проверить факты прекращения продаж бензина в ДФО

ТАСС7 августа в 13:30
Финансовая газета

ФАС заинтересовалась информацией о прекращении продаж бензина на Дальнем Востоке

Финансовая газета7 августа в 12:21
Глас Народа

ФАС России проверит факты прекращения продаж бензина на Дальнем Востоке

Глас Народа7 августа в 11:46

Режиссер «Форсажа» превратит в фильм культовый сериал «Рыцарь дорог»

Оригинальный сериал, транслируемый каналом NBC с 1982 по 1986 год, рассказывал про Майкла Найта (Дэвид Хасселхоф) — водителя и борца с преступностью, которому помогал черный Pontiac КИТТ (Knight Industries Two Thousand) — машина с искусственным интеллектом и огромным техническим оснащением.
Киноафиша Россиивчера в 04:00
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В Белоруссии отпустили задержанных журналистов «Дождя»

Напомним, 9 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» сообщила, что посольство России принимает активное участие в разрешении ситуации с журналистами телеканала «Дождь», которые ранее были задержаны в Минске.
REGNUMвчера в 16:04
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ru7 августа в 13:23
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Роналду поддержал назначение Пирло главным тренером «Ювентуса»

Сарри не спас даже добытый титул чемпиона Серии А. Андреа Пирло, который добился больших успехов в качестве футболиста "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии, никогда самостоятельно не работал главным тренером.
ProstoProSportвчера в 11:13

«Сахалинэнерго» ждет возмещения 2 миллионов рублей за поврежденную ЛЭП

Проектно-изыскательская организация должна будет возместить ПАО "Сахалинэнерго" около 2 миллионов рублей ущерба за повреждение кабельной линии электропередачи напряжением 110 кВ. Инженерные изыскания проводились в июле текущего года в районе спортивно-туристического комплекса "Горный воздух".
Сахалин.Инфо19:38