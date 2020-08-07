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ТАСС
ТАСС

ФАС планирует проверить факты прекращения продаж бензина в ДФО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить факты прекращения продаж бензина на Дальнем Востоке, сообщает ведомство в пятницу вечером. Уточняется, что появилась информация о прекращении продаж бензина марок АИ-98 и АИ-95 некоторыми независимыми АЗС Приморского края.В источнике
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Глас Народа

ФАС России проверит факты прекращения продаж бензина на Дальнем Востоке

Глас Народа7 августа в 11:46
PrimaMedia.ru

"Где бензин?": ФАС проверяет информацию о дефиците АИ-95 и АИ-98 в Приморье

PrimaMedia.ruвчера в 02:45
За рулем

Его звали «Экстра» – из биографии 95-го бензина

За рулемвчера в 02:35
Deita.ru

Куда бензин исчез с приморских АЗС

Deita.ru7 августа в 21:00
ТАСС

ФАС планирует проверить факты прекращения продаж бензина в ДФО

ТАСС7 августа в 13:30
Финансовая газета

ФАС заинтересовалась информацией о прекращении продаж бензина на Дальнем Востоке

Финансовая газета7 августа в 12:21
Владивосток-Новости

ФАС России проверяет информацию о дефиците бензина в Приморье

Владивосток-Новости20:34

Глава РФС поговорил с Федуном после его заявления о снятии с РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поговорил с владельцем московского "Спартака" Леонидом Федуном после матча первого тура чемпионата России между красно-белыми и "Сочи", сообщает Sport24.
Газета.Ru03:10

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист «Медузы» Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК02:47
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Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
82

СК Беларуси возбудил уголовные дела в связи с беспорядками в Минске

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах республики на фоне выборов президента страны.
Российская газета02:56
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Вторичное жилье застыло в ожидании

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года.
Коммерсантъвчера в 03:22
80

Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли открыто и конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей, миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов, заявил глава миссии Сергей Лебедев.
Интерфакс03:05
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Навального ждет суд по делу о клевете на ветерана

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новости03:26