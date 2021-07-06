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ФАС поддержала идею снизить цены на продукты в России по советской системе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценила способ снизить цены по советской системе, предложенный ранее в Государственной думе. Пресс-служба ведомства в беседе с РБК сообщила, что российские власти могут регулировать цены на социально значимые продукты.В источнике

С чего всё началось

ФАС оценила идею советского регулирования цен

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя в комментарии радиостанции «Говорит Москва» предложила вернуться к советской системе регулирования цен.
РБК23:40

Подробнее о событии

Россиянам разъяснили порядок регулирования цен на значимые продукты

Московский Комсомолец05:14

ФАС разъяснила порядок регулирования цен на социально значимые продукты

Российская газета02:51

В ФАС рассказали о мерах по снижению цен на продукты в РФ

URA.Ru00:05

ФАС оценила способ снизить цены в России по советской системе

ПРАЙМ01:26

ФАС оценила способ снизить цены в России по советской системе

Lenta.ru00:28

ФАС оценила идею снижения цен по советской системе

Компания02:30

ФАС оценила идею советского регулирования цен

РБК23:40
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