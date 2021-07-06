Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценила способ снизить цены по советской системе, предложенный ранее в Государственной думе. Пресс-служба ведомства в беседе с РБК сообщила, что российские власти могут регулировать цены на социально значимые продукты.

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С чего всё началось ФАС оценила идею советского регулирования цен Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя в комментарии радиостанции «Говорит Москва» предложила вернуться к советской системе регулирования цен. РБК 23:40