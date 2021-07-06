ФАС поддержала идею снизить цены на продукты в России по советской системе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценила способ снизить цены по советской системе, предложенный ранее в Государственной думе. Пресс-служба ведомства в беседе с РБК сообщила, что российские власти могут регулировать цены на социально значимые продукты.В источнике
С чего всё началось
ФАС оценила идею советского регулирования цен
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя в комментарии радиостанции «Говорит Москва» предложила вернуться к советской системе регулирования цен.
РБК23:40