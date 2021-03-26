Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства, которым предлагается продлить соглашения с производителями и торговыми сетями по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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