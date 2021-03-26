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ТАСС

ФАС подготовила проект постановления о продлении ценовых соглашений по сахару и маслу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства, которым предлагается продлить соглашения с производителями и торговыми сетями по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В источнике

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Заморозку цен на сахар и подсолнечное масло в России могут продлить

ПРАЙМвчера в 04:59

Подготовлен проект постановления о продлении ценовых соглашений по сахару и маслу

Интерфакс26 марта в 04:35

ФАС подготовила проект постановления о продлении ценовых соглашений по сахару и маслу

ТАСС26 марта в 05:25

ФАС подготовила проект о продлении соглашений по ценам на масло и сахар

Российская газета26 марта в 05:16

ФАС предложила сдерживать цены на подсолнечное масло еще полгода

Коммерсантъ26 марта в 05:12

ФАС подготовила проект о продлении соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар

Finam.Ru26 марта в 04:46

Готов проект постановления о продлении ценовых соглашений по сахару и маслу

Вести.Ru26 марта в 06:50
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