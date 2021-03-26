ФАС подготовила проект постановления о продлении ценовых соглашений по сахару и маслу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства, которым предлагается продлить соглашения с производителями и торговыми сетями по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В источнике
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ФАС подготовила проект о продлении соглашений по ценам на масло и сахар
Российская газетавчера в 05:16
ФАС подготовила проект о продлении соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар
Finam.Ruвчера в 04:46
Подготовлен проект постановления о продлении ценовых соглашений по сахару и маслу
Интерфаксвчера в 04:35