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ТАСС

ФАС подготовила проект постановления о продлении ценовых соглашений по сахару и маслу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства, которым предлагается продлить соглашения с производителями и торговыми сетями по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.В источнике

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Заморозку цен на сахар и подсолнечное масло в России могут продлить

ПРАЙМ04:59

Готов проект постановления о продлении ценовых соглашений по сахару и маслу

Вести.Ruвчера в 06:50

Подготовлен проект постановления о продлении ценовых соглашений по сахару и маслу

Интерфаксвчера в 04:35

ФАС подготовила проект о продлении соглашений по ценам на масло и сахар

Российская газетавчера в 05:16

ФАС предложила сдерживать цены на подсолнечное масло еще полгода

Коммерсантъвчера в 05:12

ФАС подготовила проект о продлении соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар

Finam.Ruвчера в 04:46

ФАС подготовила проект постановления о продлении ценовых соглашений по сахару и маслу

ТАССвчера в 05:25
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