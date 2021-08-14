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ФАС подготовит законопроект, ограничивающий наценку на продукты в магазинах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовит законопроект, регулирующий наценки на продукты.
Lenta.ru
Служба предложила торговым сетям скорректировать наценки на добровольной основе.
Коммерсантъ
В тот же день служба начала проверку «Пятерочки», «Перекрестка», «Магнита» и «Ленты» на предмет ценового сговора.
Коммерсантъ
В ФАС сообщили, что проверки нужны для недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, причиной чего может быть сговор.
Телеканал 360°

С чего всё началось

ФАС готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетях
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, регулирующий цены на продукты: ведомство хочет предложить ограничивать наценку торговых сетей, рассказывает источник Forbes, знакомый с деталями переговоров.
Forbesвчера в 07:09

Подробнее о событии

Федеральная антимонопольная служба предлагает ограничить рост наценок в торговых сетях
Эхо Москвывчера в 11:12
Forbes: власти захотели ограничить наценки на продукты
News.ruвчера в 08:57
Источник: ФАС предотвратит наценку на продукты
URA.Ruвчера в 07:43
Forbes: ФАС готовит законопроект, ограничивающий рост цен на продукты
ТАССвчера в 08:29
Forbes узнал о разработке законопроекта об ограничении наценки на продукты в торговых сетях
Дождьвчера в 08:16
Forbes: ФАС хочет ограничить наценку на продукты в торговых сетях
Коммерсантъвчера в 08:32
ФАС готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетях
Forbesвчера в 07:09

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