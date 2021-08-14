Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, регулирующий цены на продукты: ведомство хочет предложить ограничивать наценку торговых сетей, рассказывает источник Forbes, знакомый с деталями переговоров.
Законопроект о реституции Ранее президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших от рук нацистов в годы Второй мировой войны.
Место высадки еще одного аппарата в рамках программы IM-3 пока не определено, тем не менее, 10 августа 2021 года Intuitive Machines объявила, что выбрала ракету-носитель Falcon 9 компании SpaceX для вывода третьего аппарата Nova-C в космос в 2024 году.