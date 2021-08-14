Intuitive Machines выбрала SpaceX для запуска своего третьего лунного аппарата

Место высадки еще одного аппарата в рамках программы IM-3 пока не определено, тем не менее, 10 августа 2021 года Intuitive Machines объявила, что выбрала ракету-носитель Falcon 9 компании SpaceX для вывода третьего аппарата Nova-C в космос в 2024 году.