Lenta.ruФАС подготовит законопроект, ограничивающий наценку на продукты в магазинахФедеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовит законопроект, регулирующий наценки на продукты.Lenta.ruПо словам собеседника издания, законодательные изменения по наценкам нужны для «повышения прозрачности».РБКВ тот же день служба начала проверку «Пятерочки», «Перекрестка», «Магнита» и «Ленты» на предмет ценового сговора.КоммерсантъВ ФАС сообщили, что проверки нужны для недопущения необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров, причиной чего может быть сговор.Телеканал 360°Читать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаРБКZAB.RUПсковская Лента НовостейТелеканал 360°ПрофильВятка-На-СетиРамблерForbesФАНАБНСеверпостГазета.RuПетербургский дневникПсковское агентство информацииРусская ПланетаСобеседникRiaStrelaВечерняя МоскваС чего всё началосьФАС готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетяхФедеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, регулирующий цены на продукты: ведомство хочет предложить ограничивать наценку торговых сетей, рассказывает источник Forbes, знакомый с деталями переговоров.Forbesвчера в 07:09Подробнее о событииФедеральная антимонопольная служба предлагает ограничить рост наценок в торговых сетяхЭхо Москвывчера в 11:12Forbes: власти захотели ограничить наценки на продуктыNews.ruвчера в 08:57ФАС готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетяхForbesвчера в 07:09Forbes: ФАС готовит законопроект, ограничивающий рост цен на продуктыТАССвчера в 08:29Forbes узнал о разработке законопроекта об ограничении наценки на продукты в торговых сетяхДождьвчера в 08:16Источник: ФАС предотвратит наценку на продуктыURA.Ruвчера в 07:43Forbes: ФАС хочет ограничить наценку на продукты в торговых сетяхКоммерсантъвчера в 08:32Показать ещёОценить514Поделиться