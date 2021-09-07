Будьте в Плюсе

ФАС подключила все территориальные органы к проверке цен на стройматериалы

Из-за «большого количества поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках» ФАС решила расширить список проверяемых производителей и поставщиков, говорится в сообщении.
Forbes
Результаты мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках, уточнили в службе.
RT на русском
Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе.
Строительная Газета
-> При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры.
Finam.Ru

С чего всё началось

«В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации»,— говорится в сообщении
 ведомства.

Подробнее о событии

ФАС проведет дополнительные проверки на рынке стройматериалов
РИА Новости7 сентября в 08:58
ФАС дополнительно проверит рынки основных и вспомогательных стройматериалов из-за роста цен
ПРАЙМ7 сентября в 08:13
ФАС расширит проверки производителей и поставщиков стройматериалов
Коммерсантъ7 сентября в 08:53
ФАС проверит рынки основных и вспомогательных стройматериалов
RT на русском7 сентября в 08:30
ФАС России проверит рынки стройматериалов
Глас Народа7 сентября в 08:24
ФАС подключила все территориальные органы к проверке рынков стройматериалов
ТАСС7 сентября в 08:53
ФАС России проведет дополнительные проверки на рынке строительных материалов
Агентство Москва7 сентября в 08:10

Интересное

Безумие и дерзость, булимия и мастурбация: что критики говорят о фильме «Спенсер» с Кристен Стюарт

Российские зрители увидят фильм «Спенсер» в начале ноября, а вот на Венецианском кинофестивале премьера уже состоялась, и западные критики вынесли ленте свой вердикт.
Super.ruвчера в 10:29