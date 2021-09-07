«В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации»,— говорится в сообщении
Старый коричневый карлик, который играет не по правилам По данным New-Science, «Авария» находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли и вращается со скоростью 800 000 км/ч, быстрее, чем любой другой коричневый карлик, обнаруженный на аналогичном расстоянии от Земли.
Как заявил известный российский экономист Михаил Делягин в своем выступлении на YouTube-канале «Аудиостатьи», россияне должны быть осторожны с выходом на рынок ценных бумаг в сентябре, передает ИА DEITA.RU.