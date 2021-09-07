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ФАС подключила все территориальные органы к проверке цен на стройматериалы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подключила все территориальные органы к дополнительным проверкам на рынках стройматериалов.
Forbes
К середине августа улов антимонопольщиков оказался невелик.
Expert.ru
То есть товарные запасы не получается создать, не говоря уже про рынки.
BFM.ru
Президент поручил ФАС разобраться с ростом цен.
РБК

С чего всё началось

«В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации»,— говорится в сообщении
 ведомства.

Подробнее о событии

ФАС проведет дополнительные проверки на рынке стройматериалов
РИА Новости7 сентября в 08:58
ФАС подключила все территориальные органы к проверке рынков стройматериалов
ТАСС7 сентября в 08:53
ФАС России проверит рынки стройматериалов
Глас Народа7 сентября в 08:24
ФАС проверит рынки основных и вспомогательных стройматериалов
Финмаркет7 сентября в 08:42
ФАС проверит рынки основных и вспомогательных стройматериалов
RT на русском7 сентября в 08:30
ФАС расширит проверки производителей и поставщиков стройматериалов
Коммерсантъ7 сентября в 08:53
ФАС России проведет дополнительные проверки на рынке строительных материалов
Агентство Москва7 сентября в 08:10

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