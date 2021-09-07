Из-за «большого количества поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках» ФАС решила расширить список проверяемых производителей и поставщиков, говорится в сообщении.
«В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации»,— говорится в сообщении
Демократы и республиканцы столкнутся с временным финансовым кризисом, если не будут действовать, что может спровоцировать исторический дефолт по обязательствам по погашению долга или катастрофическое закрытие некоторых федеральных предприятий.
Мошенники начали рассылать россиянам уведомления якобы от портала "Госуслуги" об откреплении от поликлиники по причине технического сбоя с предложением заново пройти процедуру регистрации и уплатить пошлину.
Источник изображения: Bjarke Ingels Group В основу проекта заложены утопические мечты о всеобщем равенстве, но это не мешает создать интересное предложение, где жить и работать будет намного комфортнее, чем в современных городах.
Президент США Джо Байден намерен вскоре созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, мероприятие может пройти в конце сентября, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.