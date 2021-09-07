Министр финансов США Джанет Йеллен призывает Конгресс заняться долговым кризисом

Демократы и республиканцы столкнутся с временным финансовым кризисом, если не будут действовать, что может спровоцировать исторический дефолт по обязательствам по погашению долга или катастрофическое закрытие некоторых федеральных предприятий.