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ФАС подключила все территориальные органы к проверке цен на стройматериалы

Из-за «большого количества поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках» ФАС решила расширить список проверяемых производителей и поставщиков, говорится в сообщении.
Forbes
Результаты мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках, уточнили в службе.
RT на русском
Сохранение высоких цен на продукцию приводит к дестабилизации ситуации как на смежных рынках, так и в потребительском секторе.
Строительная Газета
-> При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры.
Finam.Ru

С чего всё началось

«В связи с большим количеством поступающих заявлений на рост стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации»,— говорится в сообщении
 ведомства.

Подробнее о событии

ФАС России проверит рынки стройматериалов
Глас Народа7 сентября в 08:24
ФАС подключила все территориальные органы к проверке рынков стройматериалов
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ФАС расширит проверки производителей и поставщиков стройматериалов
Коммерсантъ7 сентября в 08:53
ФАС проверит рынки основных и вспомогательных стройматериалов
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ФАС проверит рынки основных и вспомогательных стройматериалов
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ФАС России проведет дополнительные проверки на рынке строительных материалов
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