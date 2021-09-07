В 2020 году из России в Беларусь ввезено 1,9 млн тонн продукции АПК – «Агроэкспорт»

Специалисты «Агроэкспорта» подчеркивают, что сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Беларуси, не только обеспечивающей потребности населения в продуктах питания, но и поставляющей продукцию более чем в 100 стран мира.