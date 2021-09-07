Отмечается, что ФАС России решила расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов в стране из-за большого количества поступающих заявлений о росте цен материалов на строительном и смежных рынках.
«В связи с большим количеством поступающих заявлений о росте стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении
В беседе с корреспондентом ФАН экономист, предприниматель, руководитель общественного движения «Аврора» Петр Заборцев рассказал, с чем связан спад рождаемости в стране и как государству с этим бороться.
"Прекраснейшее лицо социализма" Выражение, ставшее на долгие годы визитной карточкой Катарины Витт, впервые появилось в репортаже журнала Time перед Олимпиадой 1988 года, и изначально фраза выглядела так: "Если Кати Витт представляет собою действительное лицо социализма, Америка охотно стала бы социалистической".
Специалисты «Агроэкспорта» подчеркивают, что сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Беларуси, не только обеспечивающей потребности населения в продуктах питания, но и поставляющей продукцию более чем в 100 стран мира.