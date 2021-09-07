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ФАС подключила все территориальные органы к проверке рынков стройматериалов

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) подключила все территориальные органы к проверке рынков строительных материалов на территории Российской Федерации.
ТАСС
Отмечается, что ФАС России решила расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов в стране из-за большого количества поступающих заявлений о росте цен материалов на строительном и смежных рынках.
ПРАЙМ
Результаты мониторинга показали, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены на отдельных рынках, уточнили в службе.
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В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС России примет соответствующие меры, подчеркнули в ведомстве.
Ведомости

С чего всё началось

«В связи с большим количеством поступающих заявлений о росте стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении
 ФАС.

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