Отмечается, что ФАС России решила расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов в стране из-за большого количества поступающих заявлений о росте цен материалов на строительном и смежных рынках.
«В связи с большим количеством поступающих заявлений о росте стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении
В качестве упреждающего ответа на грядущий анонс процессоров Intel Core 12-го поколения, а также в рамках подготовки к выпуску своих собственных обновлённых процессоров на базе Zen 3 с технологией 3D V-Cache, компания AMD начала снижать цены на актуальные процессоры Ryzen 5000-й серии.
Ученые из США создали первые модели звездных «яслей», используя данные моделирования звездообразующих облаков и сложный процесс 3D-печати, в котором мелкомасштабные плотности и градиенты турбулентных облаков заключены в прозрачную смолу.
На 89-м году жизни скончался французский актёр Жан-Поль Бельмондо, наиболее известный по ролям в фильмах «Профессионал» (1981), «Чочара» (1960), «На последнем дыхании» (1960), «Чудовище» (1977) и «Великолепный» (1977).