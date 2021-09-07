Процессоры AMD Ryzen 5000 начали заметно дешеветь в преддверии анонса Intel Alder Lake

В качестве упреждающего ответа на грядущий анонс процессоров Intel Core 12-го поколения, а также в рамках подготовки к выпуску своих собственных обновлённых процессоров на базе Zen 3 с технологией 3D V-Cache, компания AMD начала снижать цены на актуальные процессоры Ryzen 5000-й серии.