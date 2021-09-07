Отмечается, что ФАС России решила расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов в стране из-за большого количества поступающих заявлений о росте цен материалов на строительном и смежных рынках.
«В связи с большим количеством поступающих заявлений о росте стоимости материалов на рынке строительства и смежных рынках ФАС России приняла решение расширить перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении
Сильные солнечные бури могут стать причиной «апокалипсиса интернета», отключив от сети большие сегменты общества на недели и даже месяцы, утверждает Сангита Абду Джиотхи из Калифорнийского университета в Ирвайне.