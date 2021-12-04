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ФАС подозревает «Сургутнефтегаз» в злоупотреблениях на рынке бензина

Речь идет о злоупотреблении доминирующим положением на оптовом рынке автомобильных бензинов.
Коммерсантъ
ФАС утверждает, что «Сургутнефтегаз» уклонялся от заключения договоров на поставку нефтепродуктов с покупателями, которые не входят в структуру компании.
Forbes
Среди тех, с кем «Сургутнефтегаз» не хотел подписывать контракты, оказались в частности «Газпром» и «Газпром нефть», «Роснефть» и «Татнефть», «Лукойл» и «Шелл Нефть», сообщается на сайте регулятора
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Компания
В течение 10 дней "Сургутнефтегаз" должен представить в ФАС предложения о заключении долгосрочных внебиржевых договоров поставки автомобильных бензинов с крупнейшими российскими нефтяными компаниями, подчеркнули в ФАС.
ТАСС

Подробнее о событии

«Сургутнефтегаз» получил предупреждение от ФАС
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