Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: ФАС подозревает энергетиков в сговоре по увеличению цен

Проведя предварительное расследование, ФАС постановила, что генерирующие компании повысили ценовые заявки на РСВ. Это привело к росту энергоцен на 10,2% - 11,3%. По словам источника, рост цен складывался в основном в зонах с запертой мощностью.
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с чего всё началось

ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

"Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС. За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, отметил господин Королев. Если служба выявит сговор, они могут составить 3 – 15% от оборота, поясняет Сергей Ермоленко из ФБК Legal.
Коммерсантъвчера в 18:21

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ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

Коммерсантъвчера в 18:21

ФАС: На Урале выросли цены из-за сговора энергетиков

URA.Ruвчера в 22:28

«Ъ»: ФАС заподозрила генерирующие компании в намеренном завышении энергоцен

ТАССвчера в 23:58

Откровенный перебор: о ценовом сговоре энергетиков

REGNUM02:41

«Ъ»: ФАС подозревает энергетиков в сговоре по увеличению цен

Газета.Ru05:35

ФАС заподозрила генерирующие компании в намеренном завышении энергоцен

ФАН01:21

ФАС подозревает генерирующие компании в умышленном завышении энергоцен

Народные новости02:17
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Политика

Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января 2020 года

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Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам

Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Ведомости вчера в 16:57
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в ноябре

"В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.
РИА Новости 06:09
Политика

Путин поручил заняться вопросом реставрации памятников в странах АТР

Президент РФ Владимир Путин поручил заняться вопросом реставрации русских воинских захоронений и памятников культуры в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
News.ru 06:11
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Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона

Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
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Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной

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Газета.Ru вчера в 02:30
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Лукашенко пригрозил США ответом на размещение танков в Литве

Известия 05:03
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Суд арестовал готовившего нападение в подмосковном колледже студента

Зарайский городской суд Московской области отправил под арест студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
RT на русском 06:32
Футбол

Сочинский арбитр Кукуян рассудит «Спартак» и «Ростов» в Кубке России

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/8 финала Олимп-Кубка России.
Матч ТВ 06:20
Общество

Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах

Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Экономика

Украинский министр предложил реформу, которую невозможно осуществить

Украинский министр предложил снизить налоги на труд и повысить на активы.
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов оправдался за сцену секса с женой

В киноленте присутствует сцена секса, причем настолько реалистичная, что эту эротическую сцену с героиней Кристины Асмус сравнивают с фильмом для взрослых.
Блокнот.ру 06:30
Политика

Cамозванцами назвали споривших с Зеленским вооруженных националистов

Газета.Ru вчера в 03:12
Музыка

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 05:59
Кино

Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»

В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
RuNews24.ru 04:11
Армия и оружие

Эстония заявила, что российский Ту-154 нарушил воздушную границу

Эстонские военные утверждают, что самолет Ту-154 МВД России нарушил воздушную границу республики.
Накануне.Ru 05:26
Политика

В МИД считают, что западная политика изоляции РФ провалилась

Западная политика изоляции РФ провалилась. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
SM News 06:07
Авто

В России пользуются спросом только три класса автомобилей

Самым популярным кроссовером стал Skoda Kodiaq. Тем временем эксперты составили ТОП-10 самых популярных SUV в России.
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Шоу-бизнес

Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»

Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
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Экономика

Forbes: Сестры из Липецкой области с нуля создали агрохолдинг с выручкой 17,1 млрд рублей

Сестры-близнецы Евгения Уваркина и Елена Латышева с нуля создали агрохолдинг, выручка которого в прошлом году составила 17,1 млрд рублей.
БИЗНЕС Online 04:20
Происшествия

Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следствия

Адвокат Сергей Бадамшин подал в суд жалобу из-за бездействия следствия по делу его подзащитного, журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ 05:29
Экономика

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Известия вчера в 19:54
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк подарила матери иномарку за 2 миллиона

Пока знаменитость находится в клинике, забота о ее годовалой дочери Миле полностью легла на плечи матери артистки, которой та недавно сделала весьма дорогой подарок – иномарку стоимостью около 2 миллионов рублей.
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На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову

Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Общество

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Коммерсантъ 06:28
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Алексей Кудрин назвал главный недостаток нацпроектов

Позже в разговоре с журналистами Алексей Кудрин отметил, что сейчас система управления нацпроектами – это сложная иерархия уровней, на каждом из которых есть показатели.
ФедералПресс 05:09
Политика

Россияне стали меньше бояться военного нападения на страну

Чуть меньше трети россиян (31%) опасаются военного нападения на Россию, при этом больше половины из них (53%) верят, что такая угроза исходит со стороны США, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
Интерфакс 04:32
Политика

Президент Ирака усомнился в надежности США как союзника

Президент Ирака Бархам Салех заявил, что надежность США как союзника для стран региона стоит под большим вопросом.
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Шоу-бизнес

В Татарстане певец извинился за видео с шуткой над трупом животного

Татарский певец Фирдус Тямаев в своем Instagram извинился за видеозапись, появившуюся в сети в выходные.
Inkazan 06:36
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