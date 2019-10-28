"Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС. За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, отметил господин Королев. Если служба выявит сговор, они могут составить 3 – 15% от оборота, поясняет Сергей Ермоленко из ФБК Legal.

с чего всё началось

Проведя предварительное расследование, ФАС постановила, что генерирующие компании повысили ценовые заявки на РСВ. Это привело к росту энергоцен на 10,2% - 11,3%. По словам источника, рост цен складывался в основном в зонах с запертой мощностью.

«Ъ»: ФАС подозревает энергетиков в сговоре по увеличению цен

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