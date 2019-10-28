Экономика
Евразия DailyФАС подозревает энергокомпании в намеренном завышении цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам предварительного анализа причин роста цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) в первой половине 2019 года пришла к выводу, что генерирующие компании намеренно завышали ценовые заявки на РСВ.
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с чего всё началось
"Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС. За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, отметил господин Королев. Если служба выявит сговор, они могут составить 3 – 15% от оборота, поясняет Сергей Ермоленко из ФБК Legal.Коммерсантъвчера в 18:21
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По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
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