Экономика

Евразия DailyЕвразия DailyФАС подозревает энергокомпании в намеренном завышении цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам предварительного анализа причин роста цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) в первой половине 2019 года пришла к выводу, что генерирующие компании намеренно завышали ценовые заявки на РСВ.
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с чего всё началось

ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

"Совет рынка" в июле отправил данные о торгах на РСВ в ФАС. За манипуляцию энергоценами на оптовом рынке нарушителям грозят оборотные штрафы, отметил господин Королев. Если служба выявит сговор, они могут составить 3 – 15% от оборота, поясняет Сергей Ермоленко из ФБК Legal.
Коммерсантъвчера в 18:21

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ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

Коммерсантъвчера в 18:21

ФАС: На Урале выросли цены из-за сговора энергетиков

URA.Ruвчера в 22:28

«Ъ»: ФАС заподозрила генерирующие компании в намеренном завышении энергоцен

ТАССвчера в 23:58

Откровенный перебор: о ценовом сговоре энергетиков

REGNUM02:41

ФАС заподозрила генерирующие компании в намеренном завышении энергоцен

ФАН01:21

ФАС подозревает генерирующие компании в умышленном завышении энергоцен

Народные новости02:17

«Ъ»: ФАС увидела намеренное завышение цен на энергию в Сибири

Тайга.инфо01:00
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 25 октября в 06:51
Общество

Россиянам посоветовали срочно менять летние шины на зимние

Lenta.ru 01:37
Общество

Роскачество дало советы по выбору тыквы

Российская газета 01:00
Происшествия

Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
РИА Новости 02:45
Происшествия

Пропавший в Бердске школьник найден мертвым

Школьник, который ушел в школу в Бердске Новосибирской области и пропал, найден мертвым.
Газета.Ru 01:13
Происшествия

В Хабаровском крае возбудили дело о суициде после жалоб на полицейских

Уголовное дело возбуждено в Хабаровском крае после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который в предсмертном видеообращении рассказал о применении к нему недозволенных методов воздействия со стороны полицейских; региональная прокуратура взяла под контроль расследование дела.
РИА Новости вчера в 22:19
Армия и оружие

Появилось видео последствий спецоперации по ликвидации аль-Багдади

27 октября СМИ сообщили о том, что военнослужащие США провели спецоперацию, в ходе которой был ликвидирован Абу Бакр аль-Багдади.
Вечерняя Москва вчера в 06:14
Происшествия

Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции

Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Известия вчера в 16:36
Общество

Сбербанк запустил приложение для бронирования столиков в ресторанах

Сбербанк совместно с компанией FoodPlex запустил мобильное приложение для похода в рестораны SberFood.
Коммерсантъ 00:43
Экономика

Цена на гречку почти вдвое выросла за год в Алтайском крае

Газета.Ru 01:57
Общество

Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Общество

Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%

Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Футбол

«Зенит» выполнил условие для выкупа Осорио

Издание Ojogo информирует, что "Зенит" выполнил все условия по выкупу трансфера защитника "Порту" Йордана Осорио.
Sport.ru 26 октября в 07:28
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»

Солистка удмуртского фольклорного коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачёва скончалась из-за онкологического заболевания, сообщила Пятому каналу продюсер коллектива Ксения Рубцова.
Life.ru 26 октября в 21:49
Армия и оружие

Горбачев скептически отнесся к намерениям Трампа заключить новый ДРСМД

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон через полгода выйдет из ДРСМД с Россией.
РИА Новости вчера в 20:16
Здоровье

Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин

Известный российский врач и теледоктор Александр Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин, который может быть очень опасен для организма.
Ugpressa.ru вчера в 23:39
Происшествия

Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб

Пилот Геннадий Белоглазов, который управлял частным легкомоторным самолетом "Сессна", погиб.
ТАСС 03:16
Общество

Россияне стали охотнее копить на старость и образование

По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
Политика

МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого

RT на русском 02:02
Футбол

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин станет отцом в пятый раз

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 01:11
Политика

Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс

Газета.Ru вчера в 06:58
Общество

В нескольких областях центральной России устраняют последствия урагана

Общественное телевидение России 03:19
Космос

Космический корабль BepiColombo - первый год в космосе

Антенна с высоким коэффициентом усиления, которая прикреплена к европейскому орбитальному аппарату, используется для связи с Землей, позволяя астрономам отправлять команды космическому кораблю и получать данные из космоса.
AstroNews.ru 25 октября в 16:39
Здоровье

Стал известен средний возраст диагностики рака в России

По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года.
REGNUM 02:03
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову

Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену Оксану Тарасову. Экс-супруга опубликовала скриншот страницы с сайта Мосгорсуда.
Актуальные Новости 26 октября в 00:53
Политика

Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи

Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».
Новая газета вчера в 17:00
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Транспорт

Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва—Санкт-Петербург

В марте "Автодор" сообщал, что стоимость проезда по скоростной платной автотрассе М-11 Санкт-Петербург — Москва составит около 2 тыс. руб. Напомним, скоростная автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург протянется от МКАД до примыкания к КАД Петербурга.
Коммерсантъ вчера в 22:53
Армия и оружие

«Панцирь-С» уничтожил технику «противника» на учениях в Сербии

РЕН ТВ 26 октября в 09:18
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