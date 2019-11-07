Общество

Мой БрянскМой БрянскФАС получила жалобу о росте цен на гречку

С октября цена на гречку поднялась на 7,3%. Федеральная антимонопольная служба проверит информации о росте цен на гречку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
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ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России, сообщила РИА Новости начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.
РИА Новости05:19

Подробнее о событии

ФАС проведет проверку из-за повышения цен на гречку

Коммерсантъ08:39

ФАС проведет проверки по гречихе

Известия05:52

ФАС проведет проверки в связи с обращением о росте цен на гречку

ТАСС07:40

ФАС проверит информацию о росте цен на гречку

РЕН ТВ08:18

Мельники пожаловались в ФАС на рост цен на гречку

Говорит Москва05:43

ФАС проверит информацию о росте цен на гречку

РБК05:37

ФАС получила жалобу о росте цен на гречиху

РИА Новости05:19
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Фернандеш вывел «Краснодар» вперед в игре с «Трабзонспором»

На 27-й минуте матча Мануэл Фернандеш поразил ворота соперника и вывел "Краснодар" вперед. Голевая передача на счету Кристофера Ольссона.
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Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября

В пятницу, 8 ноября, начинается продажа билетов на пассажирские поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту на материк и обратно.
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Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
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Зеленский признался в несовершенном владении украинским языком

"Есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами", - признался Зеленский.
Газета.Ru 13:20
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов

В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
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Политика

Медведев и депутаты договорились обсудить четырехдневку в 2020 году

На встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым депутаты договорились провести обсуждение о четырехдневной рабочей неделе.
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Общество

Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма»

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал в инстаграме попытку сорвать премьеру спектакля "Норма".
РИА Новости 09:40
Политика

Украинский репортер написал донос на героя собственного сюжета

Журналист телеканала ICTV натравил СБУ на героя своего сюжета.
РЕН ТВ 13:05
Культура

В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru 11:42
Армия и оружие

Эрдоган заявил о задержании Турцией жены аль-Багдади

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы задержали жену, сестру и зятя ликвидированного главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 08:49
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала поклонникам свой новый образ

Известная балерина, устав после спектакля в Красногорске, решила порадовать себя и поклонников в Instagram новым образом.
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Политика

Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения

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РИА Новости 07:26
Политика

Замглавы МИД рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву

В США с интересом восприняли приглашение президента Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву, заявил журналистам заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 03:50
Происшествия

Пятеро пострадали при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

По предварительным данным в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» пострадали пятеро, жертв нет, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ Краснодар 03:29
Футбол

«Динамо» и «Шахтёр» забили шесть голов в Загребе

Загребское «Динамо» сыграло вничью с «Шахтёром» в матче четвёртого группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:3.
REGNUM 02:01
Культура

Появился трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

В сети появился первый трейлер мультфильма «Душа» студии Pixar.
Культуромания 12:45
Происшествия

Экс-замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве

«Следствием собрана достаточная доказательственная база причастности Горринга к мошенничеству, вследствие чего он дал признательные показания, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд», — говорится в сообщении СК.
RT на русском 11:06
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости вчера в 05:57
Происшествия

Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела

Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.
Коммерсантъ 05:18
Экономика

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

За сколько Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" Сделка по продаже Аркадием Ротенбергом компании "Стройгазмонтаж" закрыта.
РБК 12:03
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru 07:11
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
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Политика

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд вчера в 10:20
Политика

Президент Казахстана восхитился Омском

Как отмечается, президент Казахстана прибыл в Омск, чтобы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Газета.Ru 10:14
Происшествия

В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России

Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.
РИА Новости 10:30
Футбол

Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу

Вести.Ru 12:31
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
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