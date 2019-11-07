Экономика
Мой БрянскФАС получила жалобу о росте цен на гречку
С октября цена на гречку поднялась на 7,3%. Федеральная антимонопольная служба проверит информации о росте цен на гречку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России, сообщила РИА Новости начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.РИА Новостивчера в 05:53
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