Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки производителей и переработчиков гречихи после получения обращения о росте цен на нее в России, сообщила РИА Новости начальник управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анна Мирочиненко.

с чего всё началось

С октября цена на гречку поднялась на 7,3%. Федеральная антимонопольная служба проверит информации о росте цен на гречку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК антимонопольного ведомства Анну Мирочиненко.

ФАС получила жалобу о росте цен на гречку

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