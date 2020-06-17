Энергетика
ИА Красная ВеснаФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» рекордного количества труб
Две жалобы на компанию «Газпром» по поводу закупки труб большого диаметра (ТБД) на сумму около 100 млрд рублей были поданы в Федеральную антимонопольную службы. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба ФАС.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) объемом около 1,3 млн тонн на сумму почти 100 млрд рублей.ТАСС12:22
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