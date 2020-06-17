Энергетика
ИА Красная ВеснаФАС получила жалобы на закупку «Газпромом» рекордного количества труб
Две жалобы на компанию «Газпром» по поводу закупки труб большого диаметра (ТБД) на сумму около 100 млрд рублей были поданы в Федеральную антимонопольную службу. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба ФАС.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 19 июня рассмотрит поступившие к ней жалобы на закупку "Газпромом" рекордной партии труб большого диаметра (ТБД) объемом около 1,3 млн тонн на сумму почти 100 млрд рублей.ТАССвчера в 12:22
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ФАС получила две жалобы на закупку «Газпромом» труб почти на 100 млрд рублей
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