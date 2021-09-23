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ФАС постановила «Пятерочке» и «Магниту» снизить цены на продукты в Подмосковье

Федеральная антимонопольная служба выдала торговым сетям "Магнит" и "Пятерочка" предупреждение с требованием снизить цены на продукты в Подмосковье.
Российская газета
Московское областное УФАС выдало компаниям "Агроторг" и "Тандер" (операционные структуры сетей "Пятерочка" и "Магнит") предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен в 10-дневный срок.
Интерфакс
Если торговые сети не выполнят требование ФАС в течение десяти дней с момента получения предупреждения, ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.
Коммерсантъ
В начале сентября и «Пятерочку», и «Магнит» заподозрили в завышении цен на овощи и фрукты.
Эхо Москвы

С чего всё началось

«Московское областное УФАС России зафиксировало завышение в магазинах торговых сетей "Магнит" и "Пятерочка" розничных цен на одни и те же продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных городских округов Подмосковья»,— говорится в сообщении
 антимонопольной службы.

Подробнее о событии

ФАС потребовала от «Магнита» и «Пятерочки» снизить цены на продукты в Подмосковье
Коммерсантъ03:37
ФАС выдала «Пятерочке» и «Магниту» предупреждение снизить цены на продукты в Подмосковье
РИА Новости04:22
ФАС постановила «Пятерочке» и «Магниту» снизить цены на продукты в Подмосковье
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ФАС обязала «Магнит» и «Пятерочку» снизить цены на продукты в Подмосковье
Интерфакс03:36
ФАС потребовала от «Пятерочки» и «Магнита» снизить цены на продукты в Подмосковье
Национальная служба новостей03:14
ФАС уличила «Пятерочку» и «Магнит» в завышении цен на продукты
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