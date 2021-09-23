Московское областное УФАС выдало компаниям "Агроторг" и "Тандер" (операционные структуры сетей "Пятерочка" и "Магнит") предупреждения о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен в 10-дневный срок.
Если торговые сети не выполнят требование ФАС в течение десяти дней с момента получения предупреждения, ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.
«Московское областное УФАС России зафиксировало завышение в магазинах торговых сетей "Магнит" и "Пятерочка" розничных цен на одни и те же продовольственные товары в зависимости от занимаемой каждой торговой сетью доли в границах разных городских округов Подмосковья»,— говорится в сообщении
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