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Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса. В ведомстве указали на "исключительное положение" крупнейшей российской авиакомпании по вывозу граждан из других стран.
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с чего всё началось

ФАС требует от «Аэрофлота» устранить нарушения в ценовой политике на авиабилеты

"В связи с исключительным положением "Аэрофлота" на рынке международных авиаперевозок, а фактически по вывозу российских граждан из других стран, ФАС России требует от ПАО "Аэрофлот" незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечении доступности рейсов", - говорится в сообщении.
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ФАС требует от «Аэрофлота» незамедлительно устранить нарушения в ценовой политике на авиабилеты

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