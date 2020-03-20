Коронавирус
РИА НовостиФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены
Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса. В ведомстве указали на "исключительное положение" крупнейшей российской авиакомпании по вывозу граждан из других стран.
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"В связи с исключительным положением "Аэрофлота" на рынке международных авиаперевозок, а фактически по вывозу российских граждан из других стран, ФАС России требует от ПАО "Аэрофлот" незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечении доступности рейсов", - говорится в сообщении.ТАСС04:54
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