Общество
ИзвестияФАС потребовала от Booking.com не навязывать отелям паритет цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение сервису бронирования Booking.com, согласно которому компания должна убрать из соглашений с российскими партнерами пункт, обязывающий отели предоставлять гарантию лучшей цены. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ФАС.
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с чего всё началось
По данным ведомства, нарушения сервиса заключаются в навязывании гостиницам и отелям «невыгодных условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей».RT на русском10:13
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:37, Вашингтон
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Происшествия
В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
Полиция в Ставрополе ищет пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром в понедельник вышла из дома и до сих пор не вернулась, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.
РИА Новости 00:41
Политика
Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.
РБК 06:30
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Политика
Москва выразила сожаление из-за выдачи Израилем россиянина Буркова США
Ранее информацию о выдаче Буркова Соединенным Штатам передавал телеканал 12 News.
Интерфакс 13:30
Шоу-бизнес
У Верки Сердючки случилась блокада сердца на съемках новогоднего шоу
Во время съемок новогоднего шоу у артиста и продюсера Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, возникли серьезные проблемы со здоровьем, сообщили украинские СМИ.
Взгляд.ру 00:29
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия
Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки
Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, попросил принести ему в следственный изолятор очки и литературу.
РБК вчера в 18:41
Экономика
Татьяна Голикова предложила обложить россиян новым налогом, перенеся еще одну заботу о стариках на плечи трудоспособного населения
С предложением о создании рабочей группы, которая бы проработала этот вопрос, выступила вице-премьер по социальному направлению Татьяна Голикова.
Ваши новости вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Боярская опубликовала в Сети новое фото со съемок
Актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию со съемок фильма в новом образе.
Невские Новости 05:13
Энергетика
Saudi Aramco сочла добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире
Себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — около $17 за баррель, говорится в проспекте (.pdf) IPO компании, на который обратил внимание РБК.
Коммерсантъ вчера в 20:37
Армия и оружие
ОБСЕ подтвердила завершение процедуры разведения сил в Петровском
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского - на последнем из трех согласованных ранее пилотных участках в Донбассе.
ТАСС 09:53
Армия и оружие
Новый ледокол ВМФ РФ удивил датских журналистов
Новый бронированный ледокол ВМФ РФ «Иван Пананин» удивил датских журналистов.
News.ru 06:06
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми женщина оставила предсмертную записку
Газета.Ru вчера в 06:10
Авто
Машины в России дорожают при резком падении спроса на них
Спрос на новые автомобили в стране сокращается, а цены на некоторые модели выросли за этот год на 10%.
АвтоВзгляд 06:46
Общество
Глава Рособрнадзора рассказал, каким будет ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 2022 года в школах РФ будет введён обязательный экзамен по иностранному языку в рамках ЕГЭ.
REGNUM 04:35
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 70,42 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,24 копейки - до 70,4235 рубля, курс доллара уменьшился на 5,91 копейки, до 63,853 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:24
Происшествия
В Раменском сожгли более 13 авто фотовидеофиксации
В Раменском в поселке Дружба сгорели более десяти автомобилей фотовидеофиксации.
Газета.Ru 07:27
Интернет
Google прокомментировал новые правила блокировки на Youtube
Компания Google, владеющая YouTube, не планирует менять способ работы с сервисом, а также с создателями контента, сообщили RNS в пресс-службе Google, комментируя обновлённые условия пользования видеохостингом, в которых говорится о возможности блокировки «коммерчески невыгодных» Youtube-аккаунтов.
Rambler News Service 09:14
Фигурное катание
Опубликовано видео нового показательного номера Евгении Медведевой
МК-Спорт вчера в 09:32
Экономика
В Минэнерго заявили о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Тамани
Почему "Ростех" не успевает достроить ТЭС в Тамани Завершение строительства Ударной ТЭС в Тамани, скорее всего, сдвинется на год-два, рассказал журналистам заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.
РБК 10:37
Футбол
Слуцкий сообщил о разводе с женой
Главный тренер голландского «Витесса» сообщил это местному телевидению. По словам Слуцкого, он развелся год назад.
Нева Спорт 09:20
Авто
Компания Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения
Новый Kia Optima, третье поколение, планируется к выпуску в декабре 2019 года.
SpeedMe вчера в 22:00
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на Восточном
Люди, причастные к коррупционным схемам при строительстве космодрома Восточный, отстранены от проекта, а новых хищений не зарегистрировано, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес
Шепелев сделал предложение возлюбленной
Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.
Московский Комсомолец 07:07