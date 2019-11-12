с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение сервису бронирования Booking.com, согласно которому компания должна убрать из соглашений с российскими партнерами пункт, обязывающий отели предоставлять гарантию лучшей цены. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе ФАС.

ФАС потребовала от Booking.com не навязывать отелям паритет цен

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».

Происшествия В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу Полиция в Ставрополе ищет пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром в понедельник вышла из дома и до сих пор не вернулась, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Политика Лавров пообещал решить проблему с выборами 2020 года в США Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров шуткой ответил на вопрос, как Москва готовится к выборам президента США, которые пройдут в 2020 году.

Политика Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".

Политика Москва выразила сожаление из-за выдачи Израилем россиянина Буркова США Ранее информацию о выдаче Буркова Соединенным Штатам передавал телеканал 12 News.

Шоу-бизнес У Верки Сердючки случилась блокада сердца на съемках новогоднего шоу Во время съемок новогоднего шоу у артиста и продюсера Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, возникли серьезные проблемы со здоровьем, сообщили украинские СМИ.

Общество На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Происшествия Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, попросил принести ему в следственный изолятор очки и литературу.

Шоу-бизнес Боярская опубликовала в Сети новое фото со съемок Актриса театра и кино Елизавета Боярская опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию со съемок фильма в новом образе.

Энергетика Saudi Aramco сочла добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире Себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — около $17 за баррель, говорится в проспекте (.pdf) IPO компании, на который обратил внимание РБК.

Армия и оружие ОБСЕ подтвердила завершение процедуры разведения сил в Петровском Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского - на последнем из трех согласованных ранее пилотных участках в Донбассе.

Происшествия Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Авто Машины в России дорожают при резком падении спроса на них Спрос на новые автомобили в стране сокращается, а цены на некоторые модели выросли за этот год на 10%.

Общество Глава Рособрнадзора рассказал, каким будет ЕГЭ по иностранному языку Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 2022 года в школах РФ будет введён обязательный экзамен по иностранному языку в рамках ЕГЭ.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Финансы Официальный курс евро на среду снизился до 70,42 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,24 копейки - до 70,4235 рубля, курс доллара уменьшился на 5,91 копейки, до 63,853 рубля, следует из данных Банка России.

Происшествия В Раменском сожгли более 13 авто фотовидеофиксации В Раменском в поселке Дружба сгорели более десяти автомобилей фотовидеофиксации.

Интернет Google прокомментировал новые правила блокировки на Youtube Компания Google, владеющая YouTube, не планирует менять способ работы с сервисом, а также с создателями контента, сообщили RNS в пресс-службе Google, комментируя обновлённые условия пользования видеохостингом, в которых говорится о возможности блокировки «коммерчески невыгодных» Youtube-аккаунтов.

Экономика В Минэнерго заявили о возможном срыве сроков запуска ТЭС в Тамани Почему "Ростех" не успевает достроить ТЭС в Тамани Завершение строительства Ударной ТЭС в Тамани, скорее всего, сдвинется на год-два, рассказал журналистам заместитель министра энергетики Евгений Грабчак.

Футбол Слуцкий сообщил о разводе с женой Главный тренер голландского «Витесса» сообщил это местному телевидению. По словам Слуцкого, он развелся год назад.

Авто Компания Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения Новый Kia Optima, третье поколение, планируется к выпуску в декабре 2019 года.

Политика Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на Восточном Люди, причастные к коррупционным схемам при строительстве космодрома Восточный, отстранены от проекта, а новых хищений не зарегистрировано, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.