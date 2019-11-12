Общество
ТАССФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам. Об этом говорится в сообщении ФАС.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
По данным ведомства, нарушения сервиса заключаются в навязывании гостиницам и отелям «невыгодных условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей».RT на русском10:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 17:01, Ашберн
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Политика
Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы
Американские власти обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Шоу-бизнес
Верке Сердючке стало плохо на съемках новогоднего шоу
Культура
Шульгин прокомментировал слова Михальчик о грубости и тирании
Александр Шульгин прокомментировал слова Юлии Михальчик о том, что именно его агрессия стала причиной расставания.
Политика
Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить факты из расследования ФБК об имуществе столичного прокурора Дениса Попова
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить факты из расследования ФБК об имуществе столичного прокурора Дениса Попова.
Футбол
«Каррера всегда был честен с игроками». Первое большое интервью Промеса после «Спартака»
Футбол
Медведев распорядился передать «Ростов-Арену» в собственность региона
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил подпись под документом о передаче стадиона «Ростов-Арена», возведенного к ЧМ по футболу, в собственность Ростовской области.
Общество
В работе Facebook произошел сбой
Пользователи социальной сети Facebook по всему миру во вторник столкнулись со сбоями в работе сайта, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал рыдающую дочь к батарее в целях воспитания
Алексей Панин обнародовал в Сети видео, показав жесткие методы воспитания: актер привязал свою рыдающую дочь к батарее, чтобы приучить к чистоте.
Политика
Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко после просмотра фильма о жизни крымско-татарской семьи заявил, что "Крым будет украинским".
Политика
В Минске дали «зеленый свет» для встречи в «нормандском формате»
Информацию передает пресс-секретарь Кучмы На переговорах по Донбассу в Минске были сняты все препятствия на пути к встрече в "Нормандском формате", сообщает телеграм-канал "Раньше всех" с ссылкой на пресс-секретаря председатель контактной группы.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки
Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, попросил принести ему в следственный изолятор очки и литературу.
Музыка
Тилль Линдеманн выступит в Петербурге с сольным проектом
Интернет
YouTube будет отключать некоторые аккаунты, не приносящие прибыли
В новой версии правил пользования сервисом говорится, что владельцы хостинга могут удалять действующие аккаунты в рамках «коммерческой нецелесообразности дальнейшего предоставления доступа».
Политика
США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян
Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
Шоу-бизнес
Ладу Дэнс обвинили в злоупотреблении пластическими операциями
Фанаты уверены, что Лада Дэнс неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов и уколам красоты.
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» представили в Москве
В Москве прошла премьера нового фильма Андрея Кончаловского «Грех».
Общество
Кота-дебошира из приюта отправили в «одиночку» за плохое поведение
Фото: Facebook Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization - Houston Пользователи социальных сетей обсуждают американского кота по кличке Квилти, который угодил в "одиночку" за плохое поведение.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Наука
Доказано, что способности детей к математике не зависят от пола
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.