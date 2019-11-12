Общество
ТАССФАС запретила Booking.com требовать от отелей гарантий лучшей цены
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам. Об этом говорится в сообщении ФАС.
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с чего всё началось
По данным ведомства, нарушения сервиса заключаются в навязывании гостиницам и отелям «невыгодных условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей».RT на русском10:13
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Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
Общество
Представительница Таиланда стала новой «Мисс Интернешнл»
В Токио завершился 59-й международный конкурс красоты "Мисс Интернешнл 2019", на котором обладательницей титула стала Сиретхорн Лиарамват из Таиланда.
Политика
Самолёт с экс-президентом Боливии Моралесом приземлился в Мехико
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Армия и оружие
В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек
"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Экономика
Россияне начали переходить на крупы из-за подорожания овощей
Согласно результатам работы, проведенной сотрудниками одного из крупнейших институтов исследования рынка GfK, жители российского государства начали переходить на крупы, предпочитая их овощам.
Культура
Шульгин прокомментировал слова Михальчик о грубости и тирании
Александр Шульгин прокомментировал слова Юлии Михальчик о том, что именно его агрессия стала причиной расставания.
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов
Игры
Red Dead Redemption 2 на PC запустили с минимальным качеством графики
Red Dead Redemption 2 вышла на PC 5 ноября, релиз на PlayStation 4 и Xbox One состоялся 26 октября 2018 года.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Происшествия
СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Общество
Строящая «Северный поток-2» компания подала иск против Евросоюза
Полностью принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток-2») обратилась в арбитраж с жалобой на нарушение Евросоюзом, принявшим дискриминационные поправки к Газовой директиве, своих обязательств, предусмотренных Договором к Энергетической хартии.
Армия и оружие
В Госдепе назвали второстепенной задачей охрану нефти в Сирии
Охрана нефтяных месторождений американскими солдатами в Сирии является второстепенной задачей Пентагона — прежде всего военные находятся там для борьбы с террористами, заявили в Госдепартаменте.
Общество
Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года
Политика
В Госдуме оценили заявление Киева о готовности снять санкции с России
Киев, говоря о снятии санкций с РФ, подразумевает возвращение Крыма под украинскую юрисдикцию, поэтому можно не сомневаться, что санкции с России не снимут, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Интернет
Facebook запускает сервис онлайн-платежей
Facebook Pay будет запущен на текущей неделе в соцсетях Facebook и Instagram. Воспользоваться им смогут пока только пользователи в США.
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» поборются за Джана
«Барселона» и «ПСЖ» проявляют интерес к немецкому полузащитнику «Ювентуса» Эмре Джану, утверждает Sport.es.
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
Армия и оружие
Разведка США оценит угрозы космической войны с Россией и Китаем
США оценят возможности России и Китая в области ведения войн в космосе.
Армия и оружие
Китай считает Россию способной «десять раз» уничтожить США
Россия имеет ядерный потенциал, которым способна "десять раз" уничтожить США, этот фактор стал одной из главных причин подъема Москвы на международной арене, пишет китайский портал Sohu.
Армия и оружие
Нападение курдов с камнями в Сирии сняли из российского броневика
Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.
Происшествия
Освобождена женщина, сбившая «пьяного» ребенка в Подмосковье
Ольга Алисова, насмерть сбившая на своей легковушке шестилетнего Алешу Шимко в Балашихе, освободилась 11 ноября.
Происшествия
В Польше тела двух украинцев нашли среди фруктов в холодильной камере
Тела двух граждан Украины были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковице.
Политика
Организатора «Белых касок» нашли мертвым в Стамбуле
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводную мышь Wireless Mouse 2 за 520 рублей
Цена Wireless Mouse 2 составляет 8 долларов, что около 520 рублей.