с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ потребовала от сервиса онлайн бронирования отелей Booking.com исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Здоровье В России изменятся правила получения медсправок на водительские права С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.

Экономика Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.

Политика Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы Американские власти обвиняют экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Общество КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Футбол Медведев распорядился передать «Ростов-Арену» в собственность региона Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил подпись под документом о передаче стадиона «Ростов-Арена», возведенного к ЧМ по футболу, в собственность Ростовской области.

Общество В работе Facebook произошел сбой Пользователи социальной сети Facebook по всему миру во вторник столкнулись со сбоями в работе сайта, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Политика В Минске дали «зеленый свет» для встречи в «нормандском формате» Информацию передает пресс-секретарь Кучмы На переговорах по Донбассу в Минске были сняты все препятствия на пути к встрече в "Нормандском формате", сообщает телеграм-канал "Раньше всех" с ссылкой на пресс-секретаря председатель контактной группы.

Интернет YouTube будет отключать некоторые аккаунты, не приносящие прибыли В новой версии правил пользования сервисом говорится, что владельцы хостинга могут удалять действующие аккаунты в рамках «коммерческой нецелесообразности дальнейшего предоставления доступа».

Политика США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.

Общество Кота-дебошира из приюта отправили в «одиночку» за плохое поведение Фото: Facebook Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization - Houston Пользователи социальных сетей обсуждают американского кота по кличке Квилти, который угодил в "одиночку" за плохое поведение.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.